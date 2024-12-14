شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم السبت 14-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول السبت، 14 ديسمبر 2024 09:07 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم السبت 14-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطرى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.84جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية 12.94جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر سعر الريال القطرى فى بنك مصر 12.95جنيه للشراء. 13.92جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي 12.94جنيه للشراء. 13.95جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني 13.04جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع.

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