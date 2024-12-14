شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم السبت 14-12-2024.. عيار 21 يتعافى بالتعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر آخر تطورات سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14-12-2024 لعيار 21 في التعاملات المسائية، ليخسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، ليتراجع الذهب بحوالي 90 جنيهًا خلال 72 ساعة، قبل أن يتعافي مجددًا في التعاملات المسائية.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4354 جنيها.

عيار 21 يسجل 3810 جنيهات.

عيار 18 يسجل 3265 جنيها.

الجنيه الذهب 30480 جنيها.

شهد الذهب في مصر، ارتفاعا منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى إمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

الذهب في مصر خلال الأسبوع

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.

من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيها للجرام.

يوم الخميس الماضي وبعد انتهاء عمل البنوك الرسمية بدأ سعر الذهب في التراجع ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي شهد عمليات من البيع لجني الأرباح، ليقلص الذهب المحلي من مكاسبه ويتداول حالياً حول المستوى 3800 جنيه للجرام.

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم في المدن المصرية قد تباطأ خلال شهر نوفمبر إلى 25.5% على أساس سنوي بعد أن كانت القراءة السابقة 26.5% وهو أول تراجع في معدلات التضخم منذ 4 أشهر.