شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 -12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 14 -12-2024 في الأسواق وفق نوع المصنع والشركة ووفق مناطق التوزيع الجغرافية بمختلف محافظات الجمهورية.

وسجل سعر طن الحديد اليوم في مصر مستويات تتراوح ما بين 36 ألف جنيه لنحو 38200 جنيه سعر المصنع ويصل الى المستهلك بزيادة نحو 1000 جنيه فى كل طن .

كما تراوحت أسعار الأسمنت الرمادى ما بين 2500 الي 2600 جنيه للطن أرض المصنع ويصل للمستهلك بأسعار تتراوح من 3 الاف جنيه للطن حتى 3200 جنيه للطن.