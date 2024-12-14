شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 14-12-2024 بدون إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 14-12-2024 بدون إضافة المصنعية، وذلك عقب استقرار سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وخلال السطور التالية، ننشر أسعار السبائك اليوم السبت عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

أسعار السبائك الذهب اليوم السبت 14-12-2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10875 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21750 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43500 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 87000 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 135285 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 217500 جنيهًا.