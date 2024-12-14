شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروعات المدينة التراثية ومدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروعات المدينة التراثية، والتى تبلغ مساحتها 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتم تشغيل عدد منها، وكذا عدد من مشروعات البنية الأساسية، بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الانتهاء من باقى المنشآت بالمدينة التراثية وتشغيلها لخدمة سكان وزوار مدينة العلمين الجديدة، حيث تشتمل المدينة التراثية على مجموعة من المنشآت، ومنها (البحيرة الرئيسية – الساحة الرئيسية والساحات التجارية – أرض المعارض – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – قاعة المؤتمرات – المبانى التجارية والفندقية – الحى القديم – مجمع السينمات)، وتم إنهاء وتشغيل العديد من تلك المنشآت.



كما تفقد المهندس شريف الشربيني، مشروع إنشاء كوبرى تقاطع طريق C3 مع القطار السريع وخط سكة حديد القبارى بمدينة العلمين الجديدة، وكذا مشروع إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية 1 بالمدينة، والتى تبلغ طاقتها الإجمالية 200 ألف م3 يومياً، مشدداً على ضرورة الانتهاء من مختلف مشروعات البنية الأساسية لخدمة سكان وزوار المدينة.