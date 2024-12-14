شكرا لقرائتكم خبر عن بنك البركة يعلن رعاية حملة "للعلم" لنشر الوعى الثقافى فى المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ضوء حرص البنك على دعم المبادرات الإيجابية، أعلن بنك البركة مصر، عن رعايته لحملة "للعلم"، التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تهدف الحملة إلى نشر الوعي الثقافي في المجتمع المصري من خلال تقديم معلومات عامة تغطي كافة مجالات المعرفة الدينية، الرياضية، الاجتماعية، والفنية، يتم عرضها بأسلوب مبسط عبر القنوات التلفزيونية بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين.

تأتي رعاية بنك البركة لهذه الحملة ضمن استراتيجيته لدعم المبادرات التنموية التي تهدف إلى تحقيق تغيير إيجابي في المجتمع المصري. يُظهر البنك من خلال هذه الخطوة التزامه المستمر بتعزيز الثقافة والوعي المجتمعي عبر تبني برامج فعّالة تمس حياة المواطنين، كما ينسجم ذلك مع رسالته الداعمة للتنمية المستدامة على جميع المستويات.

ومن جانبه، صرح الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: " نؤمن بأن بناء مجتمع قائم على المعرفة هو الأساس لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. من خلال دعمنا لحملة 'للعلم' بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نسعى إلى أن نكون جزءًا فاعلًا من الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الأفراد والمجتمعات، وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة. فهذه المبادرة تمثل امتدادًا لرسالة البنك في تمكين المجتمع عبر المعرفة، الابتكار، والدعم المستمر مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام."

وأضاف الأستاذ عبد العزيز سمير، نائب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة المصرفية في بنك البركة مصر:" "نحرص على دعم المبادرات التنموية التي تسهم في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع، ومن ضمنها مبادرة 'للعلم' التي تهدف إلى رفع الوعي وتعزيز اهتمام الأفراد بقضاياهم اليومية.

ويعكس دعمنا لهذة المبادرة، التزام بنك البركة مصر بتوفير التمويل المناسب لدعم التعليم ونشر الوعي الثقافي، حيث نعمل على تقديم حلول تمويلية مبتكرة لمختلف الشرائح من أفراد وشركات، مما يسهم في تعزيز قدراتهم على تحقيق أهدافهم وتطورهم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي."

تتميز حملة "للعلم" بأسلوب مبتكر لإيصال محتواها، حيث تعتمد على مشاركة نخبة من الشخصيات العامة المؤثرة في مختلف المجالات، مما يمنح رسائلها المصداقية والقوة. تغطي الحملة موضوعات تمس حياة المواطنين اليومية مثل سمنة الأطفال، تلوث المياه وأهمية الحفاظ عليها، والحالة النفسية للأطفال بعد الطلاق. كما تعتمد على وسائل عرض جذابة ومبسطة لضمان الوصول إلى كافة فئات المجتمع.