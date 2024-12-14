شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم السبت 14-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه المصري مقابل الليرة السورية اليوم السبت 14-12-2024 مستويات 211 ليرة سورية للشراء مقابل 226 ليرة سورية للبيع، وذلك في معاملات السوق الموازي في سوريا.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية اليوم السبت 14-12-2024 بنسبة تصل إلى 16%، حيث تراجع سعر شراء الدولار الأمريكى في السوق السوداء من مستويات 15 ألف ليرة إلى 11800 ليرة، كما تراجع سعر بيع الدولار من 16 ألف ليرة تقريبًا إلى 12500 ليرة في معاملات اليوم.

وهبط سعر الدولار في محافظة الحسكة إلى مستويات 10 آلاف ليرة للشراء، وبلغ سعر البيع 11550 ليرة للبيع، وذلك بنسبة هبوط وصلت إلى 31 % تقريبًا عقب ارتفاعات تاريخية مع اندلاع الأحداث الأخيرة في سوريا.

كما تراجع سعر اليورو في معاملات السوق السوداء في سوريا إلى مستويات 12394 ليرة للشراء، و 13134 ليرة للبيع، بانخفاض 16% مع تحسن نسبي في أداء الليرة السورية في السوق السوداء.