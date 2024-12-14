شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يتفقد سير العمل بمشروع البحيرة بـ"نيو مارينا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع تنفيذ البحيرة بـ"نيو مارينا"، ومشروع "مارينا 8 على البحيرة"، وأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارى والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحى، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وشدد وزير الإسكان، على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من تنفيذ المشروعات، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات، وضغط معدلات التنفيذ، والالتزام بأعلى معايير الجودة، وتنفيذ مختلف الأعمال على أعلى مستوى، يليق بحجم التنمية الكبير الذى يتم تنفيذه بإقليم الساحل الشمالى الغربى.