شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم أمام الجنيه فى منتصف تعاملات السبت 14-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر اخر تطورات سعر الدولار اليوم السبت 14-12-2024 مقابل الجنيه المصرى خلال منتصف تعاملات اليوم، والذى شهد استقرارا فى سعره ، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.77 جنيه للشراء و 50.91 جنيه للبيع .

و استقر سعر الدولار اليوم بالبنك الأهلى المصرى 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع و بنك مصر سعر جنيه للشراء و 50.79 جنيه و 50.89 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.79 جنيه 50.89 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.79 جنيه للشراء و 50.89 جنيه للبيع

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

و استقر سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.79 جنيه للشراء.

50.89 جنيه للبيع.



