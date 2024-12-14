شكرا لقرائتكم خبر عن "المشاط" تشيد بدور نائبة وزير الكهرباء ورئيس القابضة فى دعم ملف الطاقة المتجددة والان مع تفاصيل الخبر

أشادت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التعاون الدولى بدور المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، بمجهوداتهم التى تم بذلها خلال السنوات الماضية فى قطاع الكهرباء بشكل عام و فى ملف الطاقة المتجددة بشكل خاص.

وأشادت المشاط، خلال افتتاح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 500 ميجا وات بأسوان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بجهود وزارة الكهرباء والطاقة بقيادة الدكتور محمود عصمت لدعم مبادرة الدولة للتوسع فى الاعتماد على الطاقة الشمسية "كفى" .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شهد توقيع اتفاقية على هامش افتتاح محطة أبيدوس بأسوان، وهى اتفاقية شراء الطاقة وإتاحة الأرض لتنفيذ مشروع لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجا وات برأس شقير بخليج السويس واستثمارات تقدر بـ 600 مليون دولار.

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه من دواعي سرورى أن أشارك فى افتتاح محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، وهو الأمر الذى يعبر عن قوة العلاقة بين مصر والإمارات فى مختلف القطاعات، ويؤكد أن مصر توفر فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص .

وأكد أن محطة أبيدوس بأسوان تؤكد توجه الدولة نحو التعامل الأمثل مع الموارد الطبيعية لمصر ، قائلا" لقد خصصت الحكومة التمويل اللازم لتوفير الوقود اللازمة للشبكة الكهربائية وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخري.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يرافقه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجا وات ، وشاهد رئيس الوزراء فيلماً تسجيلياً عن المحطة