شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر.. أسعار الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الآن والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق خلال منتصف تعاملات اليوم السبت 14-12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 75 إلي 76 جنيها كما استقر سعر كرتونة البيض قرب مستويات 150 جنيهًا

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 85 إلي 90 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي وقد يختلف السعر من منطقة إلى أخرى.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 145 جنيها والبيض الأبيض 151 جنيها والبيض الأحمر 151 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 80 إلي 81 جنيها في المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها و الكتكوت الساسو 20 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.



