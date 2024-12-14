شكرا لقرائتكم خبر عن تحركات للترويج للسياحة فى مصر.. حصاد نشاط السياحة والآثار في أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس وزير السياحة والآثار، اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للسياحة، والتي عُقدت برئاسة جمهورية مصر العربية. حيث أشار إلى أن المنطقة العربية تمتلك العديد من الإمكانيات السياحية، وأكد على أهمية التعاون العربي لتشجيع مزيد من السياحة البينية العربية.

كما شارك الوزير، في اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة، حيث أشار إلى تحديات يجب أن تكون ذات أولوية بالنسبة للسياحة العربية من بينها الذكاء الاصطناعي، وأكد على أهمية تكاتف وتضافر جهود الدول العربية لاتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة بما يكون له أثر كبير على السياحة العربية.

وزير السياحة والآثار يلتقي وزيرة السياحة بمملكة البحرين

التقى وزير السياحة والآثار، مع وزيرة السياحة في مملكة البحرين، بمتحف قصر المنيل، حيث استعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري، وتحدث عن بعض الملفات الجاري العمل على تطويرها حالياً.

وتم كذلك مناقشة أهمية الاستفادة من تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة في البلدين للترويج والتسويق السياحي.

كما تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للبلدين من خلال الترويج والتسويق المشترك لهما في بعض الأسواق السياحية المستهدفة.

وزير السياحة والآثار يبحث مع نظيره الفلسطيني سبل التعاون المستقبلية بين البلدين

التقى وزير السياحة والآثار، بنظيره الفلسطيني، لبحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين في مجالي السياحة والآثار والحفاظ على التراث الثقافي وخاصة بعد أن تشهد المنطقة استقرار وهدوء في الأوضاع الجيوسياسية بها.

كما تم التطرق للحديث عن سبل تفعيل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مجال السياحة والذي كان أحد البنود التي تم مناقشتها وإقرارها خلال اجتماع المجلس التنفيذي للدورة 27 للمجلس الوزاري العربي للسياحة الذي عُقد أمس بمقر جامعة الدول العربية.

وزير السياحة والآثار وسفير فرنسا بالقاهرة يبحثان سبل التعاون

التقى وزير السياحة والآثار، بسفير فرنسا بالقاهرة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار، وآليات دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من فرنسا خلال الفترة المقبلة، ومتابعة المشروعات الأثرية الجارية بين البلدين.

واستعرض الوزير مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجاري والتي تشهد زيادة في أعداد السائحين الوافدين إليها والليالي السياحية بها.

كما تحدث عن حرص الوزارة في ضوء استراتيجيتها على تشجيع الاستثمار السياحي وخاصة الفندقي وإقامة أماكن للترفيه ولا سيما في ظل المبادرات التمويلية التي قدمتها الدولة مؤخراً.

وزير السياحة والآثار وسفير الأدرن بالقاهرة يبحثان تعزيز التعاون في مجال السياحة والآثار

التقى وزير السياحة والآثار، سفير الأدرن بالقاهرة، لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين على المستويين السياحي والأثري، وتنشيط حركة السياحة البينية بين البلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة والترويج لها.

كما تم بحث آليات التعاون في ملف مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، ومجال تدريب وبناء قدرات العاملين في قطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى استعراض الاتفاقات الموقعة بين الجانبين في مجال السياحة والآثار.

وزارة السياحة والآثار تنظم حفل عشاء لضيوف المجلس الوزاري العربي للسياحة

بدعوة من وزير السياحة والآثار، نظمت الوزارة، حفل عشاء بمتحف قصر المنيل، على شرف الوزراء ورؤساء الوفود والوفود المشاركة في اجتماعات الدورة 27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة والدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس.

وأعرب الوزير عن تمنياته بالتوفيق في اجتماع الدورة 27 للمجلس الوزارى العربي للسياحة، في ظل ما تم مناقشته خلال اجتماع الدورة 35 للمكتب التنفيذي للمجلس بما يخدم التعاون المشترك لتعزيز السياحة العربية البينية وزيادة حركة السياحة الوافدة للدول العربية.

توقيع اتفاقية تعاون بين المتحف المصري الكبير والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا

وقع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، ورئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اتفاقية تعاون بين المتحف والجامعة، تهدف لتعزيز التعاون في مجالات إدارة وحفظ التراث والاستفادة من الخبرات اليابانية في هذا المجال، وتنظيم برامج لتدريب العاملين بالمتحف وطلاب الدراسات العليا المسجلين في برامج حفظ التراث بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

كما تم مناقشة آفاق التعاون المستقبلي بين المتحف والجامعة في عدة مجالات، ثم قام الحضور بجولة داخل الأماكن والقاعات المسموح زيارتها بالمتحف في إطار تشغيله التجريبي.

فوز المتحف المصري الكبير ضمن قائمة جائزة فرساي لأجمل متاحف العالم 2024

في احتفالية أُقيمت بمقر منظمة اليونسكو بباريس، فاز المتحف المصري الكبير بجائزة فيرساي العالمية ضمن أجمل سبعة متاحف في العالم لعام 2024، تضمنت متاحف افتُتحت أو أُعيد افتتاحها حديثاً، تعزز قيمة الإبداع وتبرز انعكاس التراث المحلي والكفاءة البيئية.

وقد ثمن وزير السياحة والآثار على فوز المتحف بهذه الجائزة تزامناً مع التشغيل التجريبي له مؤخراً لتشجيع مزيد من الزائرين على زيارته، وأعرب عن شكره وتقديره لجميع الجهات والأجهزة المعنية بالدولة على مساهمتهم في إنجاز هذا المتحف الضخم على مدار السنوات السابقة.

فوز المتحف المصري الكبير بجائزة أفضل مشروعات مستخدمي عقود الفيديك

حصل مشروع المتحف المصري الكبير على جائزة المشروعات الأفضل للعام على مستوى العالم لمستخدمي نماذج العقود الدولية فيديك FIDIC 2024، وذلك خلال الحفل السنوي السادس لتوزيع الجوائز بلندن. وتعد هذه الجائزة هي الأولى من نوعها لمشروع مصري، وتعكس نجاح إدارة وتنفيذ عقود الفيديك دون أي منازعات بين الأطراف.

وأشار الوزير إلى ما يوليه فخامة رئيس الجمهورية من اهتمام كبير بالمتحف المصري الكبير، إدراكًا منه لأهميته كأحد أعظم المشروعات الثقافية والحضارية في مصر والعالم.

جولة تفقدية للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لمشروعي ترميم معبد إسنا بالأقصر ومعبد إدفو ومنطقة الكاب بأسوان

تفقد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معبد إسنا بمحافظة الأقصر، للوقوف على آخر مستجدات الأعمال الجارية بمشروع ترميمه والكشف عن المزيد من المناظر الجدارية والألوان الأصلية به والتي كانت مغطاة بطبقة من الأتربة والسناج التي تراكمت عليها منذ عشرات السنين.

وفي سياق متصل، توجه الأمين العام للمجلس لمحافظة أسوان حيث تفقد آخر ما آلت إليه أعمال الترميم والتطوير الجارية بمعبد إدفو، ثم توجه لزيارة منطقه الكاب الأثرية بأسوان لتفقد الخدمات المقدمة للزائرين بها.

توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومعهد المخطوطات العربية بالألكسو

وَقع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومدير معهد المخطوطات العربية بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، اتفاقية تعاون مشترك في مجال علم المخطوطات، زذلك من منطلق إيمان المجلس بدوره في الحفاظ على تراث مصر الأثري وفتح آفاق أرحب للتعاون بين المجلس الأعلى للآثار ومنظمة الإلكسو.

ويأتي من ضمن بنود الإتفاقية عقد محاضرات تبادلية مشتركة، وتبادل الزيارات والمشاركات العلمية، وعقد ورش عمل تدريبية، وإقامة معارض أثرية وفنية، وتبادل المطبوعات العلمية المختلفة.

استرداد مجموعة من القطع الأثرية إلى مصر من أيرلندا

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي، تم استرداد مجموعة من القطع الأثرية المصرية من أيرلندا، وذلك عقب الزيارة الناجحة التي قام بها فخامة رئيس جمهورية مصر العربية إلى العاصمة الأيرلندية دبلن في 11 ديسمبر الجاري.

وثمن وزير السياحة والآثار، على التعاون الكبير بين كافة الجهات المعنية بالداخل والخارج، والمتمثلة في وزارة الخارجية المصرية وسفارتها في دبلن، وسفارة أيرلندا بالقاهرة، وكذلك جامعة كورك والتي أبدت رغبتها في عودة القطع الأثرية إلى موطنها الأصلي مصر.

وكانت جامعة كركوك قد حصلت على تلك القطع خلال الفترة ما بين عامي 1920و 1930، وسوف يتم إيداع القطع المستردة بالمتحف المصري بالتحرير للترميم تمهيداً لعرضها في معرض مؤقت عن ما تم استرداده من قطع أثرية مؤخراً.

اكتشافات جديدة تغير من تاريخ معبد تابوزيريس ماجنا بالأسكندرية

اكتشفت البعثة الأثرية المصرية الدومينيكية، ودائع للأساس تحت الجدار الجنوبي للسور الخارجي لمعبد تابوزيريس ماجنا غرب الأسكندرية، بداخلها مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية والقطع الجنائزية والطقسية من العصر البطلمي المتأخر.

كما عثرت البعثة على 337 عملة، وكذلك على بقايا معبد من العصر اليوناني يعود إلى القرن الرابع قبل الميلاد، وأسفرت أعمال التنقيب الأولية تحت مياه البحر المتوسط في هذه المنطقة حيث بقايا أجزاء معبد تابوزيرس ماجنا، عن اكتشاف هياكل آدمية، وكميات كبيرة من القطع الفخارية، مما يؤكد الأهمية التاريخية والثقافية للموقع.

انطلاق فعاليات ختام النسخة الرابعة لحملة "مانحى أمل" العالمية بمتحف الحضارة

شهد المتحف القومي للحضارة المصرية انطلاق حفل فعاليات ختام النسخة الرابعة من حملة " مناحي أمل"، حيث تم تكريم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف من قِبل حملة " مانحي أمل" وإهدائه الدرع الخاص بالحملة وذلك تقديرًا للجهود التي قدمها المتحف في دعم الحملة خلال الفترة السابقة.

كما تم عرض أفلام تسجيلية عن رحلة كفاح البطل الرياضي أنور الكموني لاعب التنس الدولي ضد مرض السرطان، والمواسم السابقة من حملة "مانحي أمل"، وعن جهود وإنجازات الدولة المصرية في ملف الرياضة ودعم ذوي الهمم، وتقديم بعض الفقرات الموسيقية والغنائية.

كما نظمت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية للضيوف المشاركين في فعاليات ختام النسخة الرابعة لحملة مانحي أمل العالمية، تضمنت زيارة وجولة بمنطقة أهرامات الجيزة.

ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة بمتحف الحضارة

تحت عنوان "المرأة المصرية: تمكين وإلهام عبر العصور"، نظم المتحف القومي للحضارة المصرية سلسلة من الندوات التوعوية، وذلك ضمن المشاركة في حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة والتي تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر من كل عام.

تناولت الندوات موضوعات تركزت على تمكين المرأة وتنمية مهاراتها الحياتية، ألقاها مجموعة من الخبراء المتخصصين في هذا المجال. كما شملت الفعاليات عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية القصيرة التي تسلط الضوء على قضايا العنف ضد المرأة.

وزارة السياحة والآثار تشارك بجناح سياحي بالأسبوع الكويتي بمصر

شاركت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في الدورة الخامسة عشر للأسبوع الكويتي بمصر والذي نظمه سفارة الكويت بالقاهرة، حيث تم المشاركة بجناح مزود بالمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المصرية المتنوعة وما تتمتع به من منتجات وأنماط سياحية متعددة ومتنوعة،

كما تم عرض شاشات للأفلام الترويجية التي أطلقتها الوزارة للترويج للمقصد السياحي المصري، وكذلك توزيع الهدايا التذكارية لزائري الجناح.

وزارة السياحة والآثار تواصل مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"

نظمت وزارة السياحة والآثار، استكمالاً للأنشطة السياحية والأثرية التوعوية التي تنظمها في إطار مشاركتها في المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، منذ انطلاقها وحتى الآن، 513 فعالية ما بين ندوات ومحاضرات ورحلات سياحية وورش عمل وجولات إرشادية بالمتاحف والمواقع الأثرية استهدفت 30,376 مواطن.

وقد تم تنظيم هذه الأنشطة لزائري المتاحف والمواقع الأثرية، باختلاف مراحلهم العمرية والمجتمعية بجميع محافظات الجمهورية، منهم طلاب المدارس والجامعات والمعاهد التعليمية والأزهرية ورواد النوادي والمكتبات العامة وقصور الثقافة ودور رعاية الأيتام والأطباء وأطقم التمريض بالمستشفيات وذوي الهمم.

وزارة السياحة والآثار تواصل حملات رصد ومواجهة الكيانات غير المرخصة للأنشطة السياحية

قامت، وزارة السياحة والآثار ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، بغلق 10 كيانات غير مرخصة بمحافظة الفيوم كانت تمارس أنشطة تنظيم البرامج السياحية ورحلات حج وعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة من الوزارة.

ويمكن للمواطنين التأكد من مصداقية الشركات عبر الاتصال على الخط الساخن للوزارة 19654 أو التواصل مع الرقم المخصص للإبلاغ عن الكيانات غير الشرعية 01550008630.

قرار وزاري بتكليف الأستاذ محمد عبد البديع بتسيير أعمال رئيس قطاع الآثار المصرية

أصدر وزير السياحة والآثار، قراراً بتكليف الأستاذ محمد عبد البديع والذي كان يشغل منصب رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس الأعلى للآثار لمدة عام أو لحين شغل الوظيفة بالطرق المقررة قانوناً أيهما أقرب.

تكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس

أصدر الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قراراً بتكليف الدكتور أيمن عشماوي بمنصب مستشار الأمين العام لشئون الآثار المصرية بالمجلس الأعلى للآثار، والذي كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار المصرية واليونانية والرومانية بالمجلس.