شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 74.49 دولار لخام برنت و71.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار النفط 74.49دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 71.29دولار للبرميل وذلك عند التسوية الجمعة حيث أغلقت الأسعار على ارتفاع محققة مكاسب على أساس أسبوعى بنحو 5%.

وسجلت أسعار النفط بالأسواق العالمية مكاسب أسبوعية، حيث ارتفع خام القياس العالمي برنت بنحو 5%، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى بنحو 6%

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد دول من خارج أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميًّا العام المقبل، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.