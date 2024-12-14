شكرا لقرائتكم خبر عن ‎وزير الاستثمار لشركات الأميركية: مصر وجهة استثمارية فى الرعاية الصحية والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة اجتماعًا افتراضيًا بمشاركة أكثر من 60 مشارك من بينهم أكثر من 40 شركة أمريكية تعمل في 27 ولاية، حيث تم استعراض مقومات الاستثمار فى السوق المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعي الرعاية الصحية والأدوية،

‎و استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت خلال العقد الماضى عدد كبير من مشروعات تطوير البنية التحتية والتى ساهمت فى تهيئة مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

‎وقال الوزير ان قطاع الرعاية الصحية والأدوية يمثل أحد أهم القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية للدولة خلال المرحلة الحالية، لافتا الى ان الحكومة تستهدف مضاعفة عدد الأسرة في المستشفيات من 142 ألفًا إلى 300 ألف سرير، مع تعزيز استثمارات القطاع الخاص في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل.

‎وأشار «الخطيب» إلى أن موقع مصر الإستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع عدد كبير من الأسواق يجعلها محورا رئيسيا للوصول إلى أسواق إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، موضحا أن مصر تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على السياسات الاقتصادية التي تشمل مرونة سعر الصرف، وتخفيض الضرائب، وتبسيط الإجراءات التجارية.

‎ومن جانبها أكدت السفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن هذا اللقاء يعد استكمالاً لما تم بحثه مع وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والتجارية خلال اللجنة الإقتصادية المشتركة في سبتمبر الماضي.

‎وأضافت «هيرو» ان قطاع الرعاية الصحية في مصر يوفر فرصًا استثمارية واعدة تتراوح قيمتها بين 30 و40 مليار دولار في مجال البنية التحتية للمستشفيات بحلول عام 2025، معربة عن املها أن تكون الشركات الأمريكية شريكًا رئيسيًا في هذه المشروعات.

‎وبدورها اشارت إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، إلى الفرص الاستثمارية التي تتيحها مصر بفضل موقعها الاستراتيجي والإصلاحات التنظيمية التي تُحسن مناخ الاستثمار، لافتة إلى أن مصر تقدم فرصة استثنائية للشركات الأمريكية لاستخدامها كقاعدة للتصدير إلى أوروبا وأفريقيا بفضل اتفاقيات التجارة الحرة والبنية التحتية المتطورة.

‎وقد استعرض اللقاء عدد من التساؤلات حول فرص إنشاء مستشفيات خاصة في مصر، حيث يمتلك القطاع الخاص حوالي 30% من المستشفيات، ويُسمح بإنشاء مستشفيات خاصة من خلال شراكات أو استثمارات مباشرة.

‎كما تضمنت التساؤلات فرص التوسع في خدمات الصحة الرقمية، حيث ان هناك طلب متزايد على خدمات الصحة الرقمية، ويمكن للشركات الأمريكية المشاركة في تطوير هذا القطاع بالتعاون مع وزارة الصحة والقطاع الخاص.

‎وتضمن ايضا تساؤلات حول امكانيات إيجاد شركاء محليين في قطاع الرعاية الصحية، حيث يمكن التنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار (GAFI) لتحديد الشركاء المناسبين.

‎وقد شهد الاجتماع اهتمامًا كبيرًا من الشركات الأمريكية، حيث أعرب العديد من المشاركين عن تطلعهم لاستكشاف فرص الاستثمار في مصر والاستفادة من النمو المستدام الذي يشهده الاقتصاد المصري.



‎ شارك فى اللقاء إيمي هولمان، القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية ، والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض التجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، الى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية المصرية.