شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يشهد توقيع 3 اتفاقيات لتطوير مصانع أبو قير للأسمدة والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع ثلاث اتفاقيات رئيسية تهدف إلى تطوير مصانع شركة أبوقير للأسمدة فى خطوة تعزز توجه الشركة نحو الأستدامة وتقليل الأنبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة إستخدام الطاقة .

ووقع الإتفاقية الأولي المهندس عابد عزالرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية مع السيد Bjorn Q Aaserod الرئيس التنفيذي لشركة MPS الأمريكية، بهدف توريد الهيدروجين الأخضر ، الذى سينتج عبر وحدات التحليل الكهربائى للمياه بإستخدام الطاقة المتجددة، ليحل جزئياًً محل الغاز الطبيعى فى العمليات الإنتاجية، وسيتم تنفيذ هذا المشروع من قبل شركة MPS داخل المنطقة الصناعية بشركة أبوقير للأسمدة مستغلة احد المساحات الشاغرة والمرافق والتسهيلات المتوفرة، ويساهم هذا المشروع فى خفض إستهلاك الغاز الطبيعى وتقليل الانبعاثات الكربونية ، وتعزيز التوافق مع المعايير الأوربية للأنبعاثات خصوصاً مع تطبيق آلية CBAM.، كما سيتيح رفع الطاقة الأنتاجية لمصنع الامونيا أبوقير (1) .

وفى سياق متصل، تم توقيع الإتفاقية الثانية بين المهندس احمد الشربينى نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلى والحلول الرقمية مع الرئيس التنفيذى لشركة MPS الأمريكية، وذلك بحضور المهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة .

وعلي جانب آخر، وقع المهندس أحمد الشربينى نائب رئيس مجموعة ABB لصناعات الطاقة والتحكم الآلى والحلول الرقمية مع المهندس عابد عز الرجال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية ، اتفاقية لتركيب نظام تحكم آلي متطور بمصنع الأمونيا أبوقير(1) بهدف خفض استهلاك الغاز الطبيعي المستخدم كوقود لغلايات البخار بمصنع أبوقير (1) بنسبة تتراوح بين 2% إلى 4% كمرحلة أولى ، مع تحسين كفاءة العمليات التشغيلية ، كما يساهم المشروع فى تحقيق الأستخدام الأمثل لموارد الطاقة ورفع كفاءة المصنع ، مع خطط مستقبلية لتطبيق النظام فى مصانع أبوقير (2) وأبوقير (3) .

وأوضح المهندس عابد عزالرجال، أن هذه المشروعات تعزز مكانة الشركة الرائدة فى صناعة الأسمدة النيتروجينية ، من خلال تحسين كفاءة إستخدام الطاقة ، تقليل الأنبعاثات ، وتعزيز تنافسية منتجات الشركة فى الأسواق الدولية عبر تقديم منتجات منخفضة الكربون وتلافى الضرائب الكربونية مستقبلاً . كما أضاف ان هذه الأتفاقيات تعكس إلتزام شركة أبوقير للأسمدة بتبنى أحدث التقنيات العالمية ، بما يدعم الأقتصاد الوطنى ويحقق التنمية المستدامة ، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق الدولية .