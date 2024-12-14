شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر .. عيار 21 يرتفع 3.3% خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر عيار 21 بمقدار 120 جنيهًا بنسبة 3.3% خلال أسبوع، ليغلق الذهب تداولات الأسبوع المنقضي عند المستوى 3805 جنيهات للجرام، بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 3685 جنيها للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3880 جنيه للجرام.

وشهد الذهب في مصر، ارتفاع منذ بداية الأسبوع الماضي بدعم من الارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية، والذي تحرك وفقاً لتوقعات رئيس مجلس الوزراء السابقة، التي أشار خلالها إلى أمكانية ارتفاع أو هبوط سعر الصرف في حدود 5% خلال الفترة القادمة.

ارتفاع سعر الصرف تسبب في ارتفاع تسعير الذهب في مصر الذي يتم تسعيره بالدولار، وهو ما ساعد الأسعار الى الارتفاع بالإضافة إلى التحوط بالذهب في ظل التوترات الجيوسياسية المتزايدة المحيطة بمصر.

من جهة أخرى فقد شهد سعر الذهب العالمي ارتفاع لأعلى مستوى في 5 أسابيع خلال الأسبوع الماضي ليساعد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع لقمة سعرية هذا الأسبوع عند 3880 جنيه للجرام.



يوم الخميس الماضي وبعد انتهاء عمل البنوك الرسمية بدأ سعر الذهب في التراجع ليتبع تحركات سعر الذهب العالمي الذي شهد عمليات من البيع لجني الأرباح، ليقلص الذهب المحلي من مكاسبه ويتداول حالياً حول المستوى 3800 جنيه للجرام.