المركزي الروسي يخفض سعر الدولار واليورو ويرفع اليوان مقابل الروبل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 51.95 كوبيكا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.4305 روبل.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.47 روبل، ليبلغ 109.0126 روبل. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 5.02 كوبيل، ليصل إلى 14.0096 روبلا

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