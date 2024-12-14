ارتفاع أسعار النفط.. وخام برنت يسجل 74.49 دولار للبرميل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قفزت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة عند التسوية، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، مدعومة بتوقعات بأن خفض أسعار الفائدة في أوروبا والولايات المتحدة سيعزز الطلب على الوقود.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار، لتبلغ مستوى 74.49 دولار للبرميل عند التسوية، كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار، إلى 71.29 دولار.

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