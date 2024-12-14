النفط يصعد “2%” وسط توقعات بعقوبات وخفض الفائدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قفزت أسعار النفط نحو 2% عند التسوية أمس الجمعة، لأعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وسط توقعات بفرض عقوبات إضافية على روسيا وإيران، ما سيحد من الإمدادات وتوقعات بخفض أسعار الفائدة في أوروبا وأمريكا من الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.08 دولار أو 1.5% إلى 74.49 دولار للبرميل، بينما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.27 دولار أو 1.8% إلى 71.29 دولار، وسجل برنت زيادة أسبوعية بنسبة 5%، بينما حقق خام غرب تكساس زيادة بنسبة 6%.

وأظهرت بيانات صينية نمو واردات الخام في نوفمبر لأول مرة منذ سبعة أشهر، ومن المتوقع أن تظل مرتفعة حتى أوائل 2025، كما رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب إلى 1.1 مليون برميل يوميا، بفضل تدابير التحفيز في الصين، لكنها تتوقع فائضا في المعروض النفطي العام المقبل.

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