شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يتراجع دون 3800 جنيه.. عيار 21 يخسر قمته التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14-12-2024، دون 3800 جنيه لعيار 21، ليخسر الذهب قمته التاريخية المحققة هذا الشهر، ليتراجع الذهب بحوالي 90 جنيهًا خلال 72 ساعة.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4337 جنيها.

عيار 21 يسجل 3795 جنيها.

عيار 18 يسجل 3253 جنيها.

الجنيه الذهب 30360 جنيها.

سعر الذهب اليوم

تراجع سعر الذهب اليوم يوم أمس جاء نتيجة انخفاض سعر الذهب العالمي بسبب قوة الدولار الأمريكي، إلا أن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه إلى مستوياته قياسية قبل نهاية تداولات الأسبوع في البنوك تسبب في تماسك أسعار الذهب المحلي وعدم الدخول في انخفاض بشكل حاد.

استطاع الذهب المحلي الحفاظ على تداولاته فوق المستوى 3800 جنيه للجرام حتى أمس، وذلك بعد أن سجل قمة سعرية يوم أمس عند 3880 جنيه للجرام.

الارتفاع الذي أعلن عنه البنك المركزي المصري في احتياطي النقد الأجنبي ووصوله إلى 46.95 مليار دولار ساهم في استقرار حركة الأسعار بالرغم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية واقترابه من المستوى 51 جنيه لكل دولار.