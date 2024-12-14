شكرا لقرائتكم خبر عن الأشراف للتطوير تتعاقد مع «محرم باخوم» استشاري هندسي لمشروع Serenity Residence بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت شركة الأشراف للتطوير العقاري Al Ashraf Development، اليوم الخميس، عقود شراكة استراتيجية في مجال الاستشارات الهندسية مع مكتب محرم باخوم للاستشارات الهندسية للإشراف على مشروعات الشركة.

وقال المهندس أحمد مسعود الرئيس التنفيذى لشركة الأشراف للتطوير العقارى، خلال مؤتمر صحفي، إن شركة الأشراف للتطوير تسعى دائما للتعاقد مع المكاتب الاستشارية الكبرى، مشيراً إلى أن مكتب محرم باخوم ضمن أفضل خمس شركات استشارات هندسية في مصر والشرق الاوسط، وله تاريخ طويل يمتد لعقود في هذا المجال، حيث يتمتع بسجل حافل بالمشروعات العملاقة والابتكارات الهندسية.

وأشار مسعود، إلى أن اختيار مكتب محرم باخوم يضمن تقديم تصميمات هندسية فائقة الجودة ومعايير بناء تواكب تطلعات عملاء الأشراف للتطوير، وتضع مشاريع الشركة في نقطة مميزة على خريطة التطوير العقاري.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة Al Ashraf Development بأن أولى مراحل التعاون هي مشروع "سيرينيتي""Serenity Residence" في مدينة العبور، والذي يمثل مفهومًا فريدًا لحياة صحية أفضل، بتصميم هندسي متقن من شركة Pinnacle Consultant. حيث يتميز المشروع بموقعه الاستثنائي على أعلى مرتفع في الحي الخامس بالعبور، ما يضمن هواء نقيا خاليا من التلوث وسهولة الوصول إلى الطرق الرئيسية والخدمات الحيوية بالمدينة.

ويقام مشروع "Serenity" على مساحة 13 فدانا، ويشكل المشروع تجربة حياة فاخرة من خلال مرافق متطورة تشمل بوابات إلكترونية، مساحات خضراء شاسعة، حمامات سباحة، مناطق مخصصة للأطفال، ومول تجاري يلبي جميع احتياجات السكان، فهو يجمع المشروع بين التصميم العصري والبنية التحتية المتكاملة ليحقق أعلى مستويات الراحة والأمان لسكانه.

وفد شهد حفل التوقيع متابعة أعمال صب 2500 متر مكعب من الخرسانة في أعمال الاساسات بالمشروع، والتي تعد أكبر كمية خرسانة تنفذ في يوم واحد في تاريخ مدينة العبور.

المهندس أحمد مسعود، أكد تبنى الأشراف للتطوير العقاري، منهجية عمل تضع الجودة في صميم كل مشروع تقوم بتنفيذه، قائلاً: "نؤمن بأن نجاح أي مشروع لا يعتمد فقط على تسليمه في الموعد المحدد، بل يتطلب تحقيق أعلى معايير الجودة التي تلبي تطلعات عملائنا. من التصميمات الهندسية الدقيقة إلى اختيار المواد بعناية والبناء وفقا لاعلي معاير الامان والجوده، نحرص على تقديم مشاريع تجمع بين الإبداع والكفاءة والاستدامة. فرؤيتنا تتمثل في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة تضيف قيمة حقيقية لحياة عملائنا وتعكس التزامنا بالتميز في كل تفاصيل العمل".

وأشار إلى أن الأشراف تفخر بالتعاون مع كبرى الأسماء في المجالات الهندسية لتنفيذ مشروع "سيرينيتي"، وفي مقدمتهم شركة فودافون مصر، ومكتب Pinnacle Consultant ، و شركة Devcon Construction لاعمال المقاولات ، حيث تستهدف مجموعة الأشراف تحقيق رؤية طموحة تستند إلى الابتكار والجودة في جميع مشاريعها من خلال تقديم حلول عقارية متكاملة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، مع التركيز على تطوير المجتمعات العمرانية المستدامة التي تجمع بين الراحة والرفاهية. وتضم محفظة مجموعة الأشراف عدة مشروعات أبرزها: " Serenity، Reveal، Hope، Quest ، The Core".

أحمد مسعود، أكد أن مجموعة الأشراف نجحت عبر شركتها الشقيقة "معمار الأشراف" في وضع بصمة جديدة للتطوير العقاري في مدينة العبور الجديدة وتوجيه بوصلة استثمارات القطاع الخاص نحو المدينة الوليدة، مشيراً إلى أن معمار الأشراف أخذت على عاتقها مهمة تدشين مشروعات تجارية وخدمية استثنائية في أحياء العبور الجديدة والتي تخطت 10 مشروعات خلال أعوام قليلة ومن المراكز التجارية: " المجد 1و 2 ، الحرية 1و2 ، NXT Mall، Step Mall، الحياة، سكن مصر، مول الكرامة، راكان".



تُعَدُّ شركة الأشراف واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر، حيث تمتد خبرتها لأكثر من أربعة عقود، منذ تأسيسها عام 1980.

وتركت الشركة بصمتها على المشهد العمراني في البلاد من خلال تطوير أكثر من 230 مشروعًا متنوعًا بين السكني والتجاري. تُعرف الشركة بالتزامها بالجودة والابتكار، حيث تعمل على تقديم مشاريع تلبي تطلعات عملائها وتساهم في بناء مستقبل أفضل. بالإضافة إلى القطاع العقاري، تمتد أعمال الأشراف إلى قطاعي الطاقة والصناعة، مع إنجازات تشمل أربع محطات طاقة ومصنعًا في مدينة العاشر من رمضان.



الأشراف للتطوير تتعاقد مع «محرم باخوم» استشاري هندسي لمشروع Serenity Residence (3)



الأشراف للتطوير تتعاقد مع «محرم باخوم» استشاري هندسي لمشروع Serenity Residence (4)



الأشراف للتطوير تتعاقد مع «محرم باخوم» استشاري هندسي لمشروع Serenity Residence (1)



الأشراف للتطوير تتعاقد مع «محرم باخوم» استشاري هندسي لمشروع Serenity Residence (1)