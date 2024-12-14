شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يصل مدينة العلمين الجديدة لتفقد المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة العلمين الجديدة، للقيام بجولة تفقدية بالمشروعات التنموية الجارى تنفيذها بأراضي إقليم الساحل الشمالى الغربى التابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن الجديدة بالساحل الشمالى الغربى.