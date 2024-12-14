شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم مع شركة ميناء القاهرة الجوى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع مذكرة تفاهم بين الجهاز وشركة ميناء القاهرة الجوي التابعة للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بهدف توفير منصات تسويقية تحت العلامة التجارية "تراثنا" داخل صالات مطار القاهرة الدولي، لعرض وبيع منتجات المشروعات الانتاجية التراثية من كافة محافظات الجمهورية أمام المترددين على المطار والزائرين من العرب والأجانب والمصريين، وبما يعزز و يثري تجربة التسوق داخل مطار القاهرة الدولي ويعطيها ابعاد ثقافية وفنية مختلفة بالإضافة إلى المردود الاقتصادي الناتج عن تسويق منتجات المشروعات التراثية ..

وقام بالتوقيع محمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ومجدي إسحاق عازر رئيس هيئة ميناء القاهرة الجوي.

وفى هذا السياق،، أشار الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني أن هذه المبادرة تأتي فى ضوء توجيهات القيادة السياسية لدعم التنمية الاقتصادية من خلال تطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الحرف اليدوية والتراثية، وزيادة قدرتهم التنافسية ومساعدتهم على تسويق منتجاتهم بشكل احترافي والنفاذ لأسواق الخارجية، بما يحقق النمو المستدام لتلك المشروعات، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب ورواد الأعمال وتعزيز الهوية الوطنية، من خلال تخصيص مساحات داخل مطار القاهرة الدولي مؤكدًا على أن الوزارة وجميع شركاتها وهيئاتها التابعة تسعى الى تقديم الدعم اللازم لهذا البروتوكول لتحقيق أهدافه في تعزيز مكانة مصر التراثية عالمياً،، وجعل مطار القاهرة الدولي منصة تسويقية تُبرز الإبداع المصري أمام المسافرين من جميع أنحاء العالم.

وأوضح باسل رحمي أن هذا التوقيع يأتي بالتزامن مع افتتاح الدورة السادسة من معرض تراثنا 2024 والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وينظمه الجهاز بمشاركة أكثر من ألف عارض من جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا على أن الجهاز مستمر في تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بمساعدة الآلاف من أصحاب المشروعات اليدوية والتراثية على التوسع في تسويق منتجاتهم من خلال إتاحة منافذ جديدة ومتعددة لعرض منتجاتهم الفنية و التراثية المميزة ، مشيرا إلى أن التعاون مع شركة ميناء القاهرة الجوي سيتيح عرض هذه المنتجات أمام الملايين من زائري مصر والمترددين على ميناء القاهرة بما يعد فرصة تسويقية مميزة تساعدهم على بيع منتجاتهم للمسافرين العرب و الاجانب والترويج للتراث المصري و الثقافي ..

وأشاد رئيس جهاز تنمية المشروعات باهتمام السيد وزير الطيران المدني و دعمه لمذكرة التفاهم لتشجيع شباب مصر وفنانيها من اصحاب المشروعات التراثية و العاملين فيها.

وأكد رحمي، علي أنه سيتم التأكيد على العارضين بضرورة التعامل في عمليات البيع والدفع أثناء تواجدهم داخل صالات المطار إلكترونيا وذلك تسهيلا على العملاء من العرب والأجانب وجعل تجربة التسوق أكثر سهولة، مشيرا إلى ان ذلك سيتم بتوعية العارضين المشاركين وإتاحة الدعم الفني اللازم لهم بالتعاون والتنسيق مع مطار القاهرة، وذلك في إطار خطة جهاز تنمية المشروعات نحو التحول الرقمي والشمول المالي.

وأوضح رحمي أن الجهاز سيعمل على توفيق أوضاع مشروعات الحرف اليدوية والتراثية ومنحها التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي وتقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني والتسويقي اللازم وذلك لتسهيل مشاركتها وعرض منتجاتها في صالات مطار القاهرة.