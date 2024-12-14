شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-12-2024.. تراجع بالأسواق والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 14-12-2024 في مصر، تراجعا ملحوظا قياسا على سعر فتح التداول أمس، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30440 جنيها، وذلك على خلفية هبوط كبير في جرام الذهب عيار 21، ليصل سعر الجنيه الذهب إلي أدنى سعر له خلال الثلاثة أيام الماضية.

الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي سبتمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر.

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.