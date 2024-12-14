معهد التخطيط القومى يطلق دبلوم إعداد القادة للعاملين بقصور الثقافة

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أطلق معهد التخطيط القومي الدبلوم المهنى "إعداد القادة الثقافيين" لـ 27 متدرباً من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والذى يقام خلال الفترة من 1 إلى 23 ديسمبر 2024، وذلك انطلاقاً من حرص المعهد على رفع كفاءة جميع أجهزة ومؤسسات الدولة وتعزيز الاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء قدراتهم المعرفية والإبداعية فى مختلف المجالات، بحضور الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، د. منال علام، رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين بالهيئة العامة لقصور الثقافة.



وفى هذا الإطار، أوضح الدكتور أشرف صلاح الدين، أن البرنامج التدريبي يسهم فى تعريف المشاركين بمفاهيم التفكير والتخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسى وأدواتهم، ويحدد مستويات ومراحل وأنواع الخطط والعلاقة بينهم، وكذلك إعداد وتنفيذ الخطط الاستراتيجية والتطوير المؤسسى باستخدام المناهج العلمية، فضلاً عن إدراك أهمية دور القائد فى عمليات التخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسى وادارة التغيير.

وأضاف نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج التدريبى يتضمن عدة محاور، تتمثل فى التفكير الاستراتيجى وأهميته لتحقيق التنمية المستدامة، مفهوم ومستويات وأدوات التخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسي، فضلاً عن دور القيادة الفعالة فى التخطيط الاستراتيجى والتطوير المؤسسي.



وفى السياق ذاته صرحت د. منال علام، أن الدبلوم يهدف إلى إعداد وتأهيل قيادات الصف الثانى من العاملين بالهيئة، وتطوير مهاراتهم لتحقيق رؤية ثقافية شاملة تتناسب مع متطلبات العصر. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج التدريبى ينفذ بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد.