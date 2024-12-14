شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس التنظيم والإدارة يستقبل المقرر الخاص بمصر فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أوجانا ليتا موسينى، المقررة الخاصة بمصر فى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بحضور السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية وشئون المصريين بالخارج لحقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية – رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وذلك فى إطار زيارتها لمصر، حيث تفقدت مركزالمسابقات وتقييم القدرات التابع للجهاز، وأطلعت على التجربة المصرية فى الإصلاح الإداري، وخاصة فيما يتعلق بتقييم قدرات وتنمية الموارد البشرية، وآليات التوظيف فى المؤسسات الحكومية.

ورحب رئيس الجهاز ب اوجانا ليتا موسينى، مؤكدًا الحرص على تعزيز التعاون "الأفريقى الأفريقي"، مستعرضًا فى هذا الصدد أوجه التعاون الثنائى بين الجهاز والوزارات والأجهزة النظيرة فى عدد من الدول الأفريقية فى مجال الإدارة العامة، ومنها سيراليون، اوغندا، السودان، جنوب السودان، جنوب أفريقيا، بالإضافة إلى المشاركة فى المحافل القارية ومنها عضوية الجهاز فى الجمعية الأفريقية للإدارة العامة، حيث يشغل رئيس الجهاز منصب نائب رئيس المجلس التنفيذى للجمعية .

وأكد رئيس الجهاز أن ملف الإصلاح الإداري حظى بدعم القيادة السياسية بشكل غير مسبوق، وهو ما أسهم فى تنفيذ إصلاحات جوهرية لمنظومة الإدارة العامة فى الجهاز الإدارى للدولة، مستعرضًا جهود الإصلاح الإدارى الذى بدأته الدولة المصرية منذ عام 2014 حيث وضعت خطة الإصلاح الإدارى بمحاورها الخمسة، وهى الإصلاح التشريعى، الإصلاح المؤسسى، بناء وتنمية القدرات، بناء وتكامل قواعد البيانات، وتحسين الخدمات العامة.. لافتا إلى أن ثمار جهود الإصلاح الإدارى أسهمت فى تهيئة بيئة ملائمة للانتقال بمؤسسات الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة.



كما استعرض الدكتور صالح الشيخ تجربة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى إنشاء منظومة موضوعية مميكنة، تستخدم فى عملية التوظيف وتقييم العنصر البشرى، حيث أنشأ مركز تقييم القدرات والمسابقات استنادا لنص المادة 12 من قانون الخدمة المدنية،وكذلك يتم تقييم موظفى الجهاز الإدارى للدولة بهدف التدريب أو الترقى أو تولى المناصب القيادية أو الوظائف العامةكما قام بوضع منظومة إلكترونية متكاملة ومعتمدة لتقييم المتقدمين للوظائف الحكومية بدون أدنى تدخل بشرى، حيث تم إنشاء بنوك أسئلة إلكترونية تتضمن آلاف الأسئلة المعدة من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين كلا فى مجاله، وتم اعتماد المركز دوليا، كما يضم المركز قاعات مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة فى اطار التزام الدولة بتخصيص ٥٪؜ على الأقل من تلك الوظائف للأشخاص ذوى الإعاقة وفقا للقانون.

واصطحب الدكتور صالح الشيخ، اوجانا ليتا موسينى فى جولة بمركز تقييم القدرات حيث أعربت عن إعجابها بالتجربة المصرية التى تطبق معايير الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين المتقدمين للوظائف فى المؤسسات الحكومية، موكدة اهمية نقل الخبرة والتجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى إلى الدول الأفريقية الأخرى.