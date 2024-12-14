شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يفتتح محطة أبيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجاوات بأسوان.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يفتتح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم السبت، محطة ابيدوس الشمسية بقدرة 560 ميجاوات بمحافظة أسوان، بمشاركة عدد كبير من المسؤولين بالدولة وبحضور محافظ أسوان، بالإضافة إلى قيادات وزارة الكهرباء وفى مقدمتهم المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء، والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

ومن المقرر أن يتم إضافة 560 ميجا وات من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء، غدًا السبت بالتعاون مع شركة ايما باور الإماراتية، فى إطار خطة الوزارة لإضافة 4 آلاف ميجاوات من الطاقات المتجددة للشبكة قبل صيف 2025 لتجنب اللجوء لتخفيف الأحمال وتقليل الاعتماد على الوقود.

وتمكنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من إنهاء تجارب التشغيل لمحطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان بقدرة 560 ميجا وات، استعدادا لمرحلة التشغيل التجاري، وفق الجدول الزمني المحدد بثمانية عشر شهرًا منذ بدء التنفيذ.

الجدير بالذكر أن محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بكوم أمبو في أسوان، هي جزء من استثمارات إيميا باور التابعة لشركة النويس للاستثمار الإماراتية في الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، والتي تتضمن كذلك مزرعة رياح آمونت برأس غارب في البحر الأحمر، باستثمارات تتخطى 1.2 مليار دولار، وقدرة إنتاجية تتجاوز 1 جيجا وات، بواقع 500 ميجا وات لمزرعة آمونت للرياح، و 560 ميجا وات لمحطة أبيدوس.