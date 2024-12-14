شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة أحداث البورصة في ثالث أسبوع بديسمبر أبرزها استحواذ "بريميم" على 10 شركات والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر مساهمو البورصة المصرية، 10 أحداث رئيسية خلال الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر، أبرزها انعقاد الجمعية العامة العادية لشركات مصر لصناعة الكيماويات، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، وأرابيا انفستمنتس هولدنج، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والعربية لحليج الأقطان، وأسمنت سيناء، بريميم هيلثكير جروب.

تبدأ أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، للنظر في إعادة تشكيل مجلس الإدارة عن دورة 2024/2027 بما يتفق مع أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية والنظام الأساسي من خلال انتخاب 7 أعضاء مجلس إدارة عن مساهمي الشركة، وفقًا لقواعد التمثيل النسبي وباستخدام التصويت التراكمي، وانتخاب عضوين مستقلين إضافيين من ذوي الخبرة.

كما تعقد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية (ايبيكو)، بالنظر في زيادة رأس المال المرخص به من 1.5 مليار جنيه إلى 6 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال المصدر من 1.487 مليار جنيه إلى 1.687 مليار جنيه بزيادة قدرها 200 مليون جنيه بنسبة 13.44%، من رأس المال الحالي موزعة على عدد 20 مليون سهم على أساس القيمة العادلة البالغة 50 جنيهًا للسهم، والتي لا تتعدى القيمة الواردة بدراسة المستشار المالي المستقل "شركة إيجل للاستشارات المالية" بواقع 10 جنيهات للسهم قيمة اسمية، مضافًا إليها 40 جنيهًا للسهم علاوة إصدار وبدون مصاريف إصدار عن طريق الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الاكتتاب منفصلًا عن السهم الأصلي.

كما تنظر الجمعية العامة لشركة إيبيكو، تعديل المادتين (6،7) من النظام الأساسي للشركة في ضوء موافقة الجمعية العامة غير العادية بزيادرة رأس مال الشركة المصدر، وتعديل المواد 4، 25، 38 من النظام الأساسي للشركة بإضافة أرض مصنع إيبيكو 3 لموقع ممارسة النشاط، وإضافة استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور اجتماعات مجلس الإدارة، وإضافة إتاحة استخدام الأنظمة الإلكترونية لحضور الجمعيات العامة بالشركة، على الترتيب.

وتعقد يوم الأحد، الجمعية العامة العادية لشركة بي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية، للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة والقوائم المالية وتقرير الحوكمة،عن الأعوام المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022 و31 ديسمبر عام 2023، ومناقشة تقرير الإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية، وتعيين مراقب حسابات للشركة وتحديد أتعابه عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، ومناقشة مشروع توزيع الأرباح عن عامي 2022 و2023، ومد مدة مجلس الإدارة الحالي لدورة جديد أو الدعوة لجمعية عامة عادية لتشكيل مجلس إدارة جديد.

وفي نفس اليوم تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج، للنظر في اعتماد مقترح مجلس إدارة الشركة بشأن تقسيم الشركة، وفقًا لأسلوب التقسيم الأفقي بالقيمة الدفترية للسهم واتخاذ القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 أساس للانقسام، واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن أسباب التقسيم، وتقريري التقسيم الصادرين من اللجنتين المشكلتين من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن تحديد صافي حقوق الملكية للشركة القاسمة والمنقسمة، وإعادة هيكلة الشركات التابعة والشقيقة، واعتماد مشروع التقسيم الفصلي للأصول والالتزامات وحقوق الملكية.

ويوم الإثنين 16 ديسمبر، يتم توزيع كوبون شركة مطاحن شرق الدلتا رقم (29) بواقع 22 جنيه للسهم الواحد.

ويوم الثلاثاء، تعقد الجمعية العامة العادية لشركتي فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة لمدة 3 سنوات، واعتماد قرارات محاضر مجالس الإدارة المنعقدة خلال عام 2024 وحتى تاريخ انعقاد الجمعية، والعربية لحليج الأقطان للنظر في اعتماد تقرير مجلس الإدارة للقوائم المالية (المستقلة والمجمعة)، ومراقبي الحسابات، والقوائم المالية (المستقلة والمجمعة)، ومشروع توزيع الأرباح المقترح، وتقرير الحوكمة، عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وإبراء ذمة رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه، وتحديد مكافآت وبدلات مجلس الإدارة، وإبرام عقود معاوضة للعام المالي 2024/2025.

ويوم الأربعاء، تعقد الجمعية العامة غير العادية لشركة أسمنت سيناء، للنظر في تعديل المادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بتغيير مقر الركة، والمادة رقم 55 من النظام الأساسي المتعلقة بتعديل مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، وتنظر المحكمة، الدعوى رقم 1456 لسنة 2021 للإطلاع على المستندات.

ويختتم الأسبوع، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية لشركة بريميم هيلثكير جروب، للنظر في إقرار الاستحواذ على 10 شركات، إعمالًا لنص المادة 44 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مع قصر التصويت على المساهمين من غير ذوي العلاقة على كل استحواذ على حده.

وتشمل قائمة الشركات المستحوذ عليها من بريميم هيلثكير جروب، الاستحواذ بنسبة 100% على كل من معامل حساب بقيمة 298 مليون جنيه، ومعامل كايرو كلينكال بقيمة 59 مليون جنيه ما بين 37 مليون جنيه نقدًا و22 مليون جنيه أرصدة دائنة، ومعامل عز لاب بقيمة 385 مليون جنيه أرصدة دائنة، والمعادي لاستحواذات المعامل بقيمة 478 مليون جنيه أرصدة دائنة، وخدمات لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه مقسم ما بين 120 مليون جنيه نقدًا و120 مليون جنيه أرصدة دائنة.

كما تستحوذ شركة بريميم هيلثكير على نسبة 50% من شركات قمة المشرق-السعودية بقيمة 1.292 مليار جنيه، وشركة التشخيص المتميز السعودية بقيمة 194.97 مليون جنيه (أرصدة دائنة)، وشركة التشخيص المتميز مصر بقيمة 4.413 مليون جنيه، والإمارات العربية المتحدة بقيمة 23.8 مليون جنيه، والعيادة بقيمة 8.5 مليون جنيه.