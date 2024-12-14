شكرا لقرائتكم خبر عن في أول أسبوع تداول.. "المصرف المتحد" يتصدر أكثر الشركات تداولا بالبورصة والان مع تفاصيل الخبر

تصدر سهم "المصرف المتحد" قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول في سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضي، بحجم تداول بلغ 82.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، يأتي ذلك في أول أسبوع تداول لسهم المصرف المتحد، يليه سهم "تعليم لخدمات الإدارة" بحجم تداول بلغ 101.4 مليون ورقة، وقيمة تداول 1.1 مليار جنيه.

وجاء في المركز الثالث سهم "مجموعة أي أف جي القابضة" بحجم تداول بلغ 42.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 918.4 مليون جنيه، ثم "السويدي إليكتريك" بحجم تداول 9.4 مليون ورقة، وبقيمة تداول 834.2 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 7.5 مليون ورقة، وقيمة تداول 815.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.

وفي المركز السادس "البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)" بحجم تداول بلغ 9.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 807.7 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 1.6 مليار ورقة منفذة، وقيمة تداول 806.1 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير"، بحجم تداول 114.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 743.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "مصر أوراسكوم للتنمية مصر"، بحجم تداول 38.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 717.7 مليون جنيه، وجاءت في المركز الأخير " المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)" بحجم تداول بلغ 93.4 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 539 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" قد تراجع بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 30795.09 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 8575.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 11735.07 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 38020.13 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.73% ليغلق عند مستوى 8144.88 نقطة.