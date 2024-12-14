شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للمحاسبات يوصى الشركة العامة لاستصلاح الأراضي باستغلال الأراضي الفضاء والان مع تفاصيل الخبر

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، بحسن التصرف الاقتصادى في أراضي الشركة الفضاء والمستصلحة والمباني والإنشاءات بغرض البيع سواء بغرضها للبيع أو استغلالها، وذلك بعدما لاحظ الجهاز أن الثبات النسبي لرصيد باقي قيمة أراضي الفضاء بغرض البيع بلغ نحو 1.233 مليون جنيه في كل من 30 يونيو عام 2024، وثبات رصيد مباني وإنشاءات بغرض البيع بلغ نحو 1.954 مليون جنيه في الفترة من 30 يونيو عام 2023 إلى 30 يونيو عام 2024.

كما أوصى الجهاز، بضرورة دراسة أسباب تحقيق خسائر في 33 عملية من إجمالى 39 عملية التي باشرت الشركة تنفيذها خلال عام 2023/2024، والعمل على معالجة أوجه قصور التشغيل بالشركة، وسرعة إنهاء أية ملاحظات للجهات المتعاقدة حتى لا تتحمل الشركة غرامات تأخير، وكذلك لتخفيف أعباء الحراسة ومصروفات تجديد خطابات الضمان أو مصادرة تلك الخطابات وسحب الأعمال منها والتشغيل على حسابها، فضلًا عن تحملها بخسائر إضافية لارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة طول مدة التنفيذ.



طالب الجهاز، في تقرير متابعة وتقييم أداء الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير عن القوائم المالية في 30 يونيو عام 2024، بدراسة أسباب عدم حصول الشركة على أي من العطاءات التي تقدمت لها عام 2023/2024 والعمل على بذل المزيد من الجهد للحصول على تعاقدات جديدة لضمان استمرارية النشاط لدى الشركة، وذلك بعدما تقدمت الشركة بعدد 2 عطاء بقيمة إجمالية بلغت 92.3 مليون جنيه خلال عام المتابعة 2023/2024 ولم تحصل الشركة على أي عطاء.

كما طالب الجهاز، من الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، بدراسة وبحث أسباب ومتابعة نتائج سحب باقي أعمال العمليتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو الرجوع على مقاولي الباطن بكافة مستحقات الشركة التي ستتكبدها من تلك العمليتين، وذلك بعدما تم سحب باقي أعمال عمليتي إنشاء محطة طلمبات بني صالح، ومحطة طلمبات دير السنقورية.

انتقد الجهاز، مبالغة الشركة العامة لاستصلاح الأراضي، بتقديرات الموازنة التقديرية مما يتعين مراعاة فعليات الأعوام السابقة وإمكانياتها (المالية والفنية) عند إعدادها للموازنة التقديرية، وذلك بعدما لاحظ الجهاز استهداف الشركة إيرادات نشاط بلغت 182 مليون جنيه عام 2023/2024 في حين بلغت القيمة الفعلية لإيرادات النشاط نحو 99 مليون جنيه، بانخفاض قيمته نحو 83 مليون جنيه، بنسبة 45.6% عن المستهدف، وكذلك استهداف الشركة صافي ربح 412 ألف جنيه عام 2023/2024 في حين حققت صافي ربح 56 ألف جنيه بانخفاض قدره 356 ألف جنيه بنسبة 86.4% عن المستهدف.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات، ببحث ودراسة تلك الأصناف الراكدة بالمخازن، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء تلك الدراسة والعمل على الاستفادة منها، وذلك بعدما رصد الجهاز انخفاض رصيد المخزون إلى نحو 10.6 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024 مقابل 10.9 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023 بنحو 290 ألف جنيه بنسبة 2.7%، وهناك رصيد مخزون راكد بلغ 7.957 مليون جنيه يمثل 93.8%، من رصيد المخزون البالغ نحو 8.5 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2024.