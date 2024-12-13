شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. نتائج بورصة موسكو اليوم الجمعة بعد الإغلاق والان نبدء بالتفاصيل

سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية

الروبل مقابل الدولار واليورو واليوان

فائض التجارة الخارجية لروسيا

ميزان التجارة الخارجية لروسيا

تعليق إمدادات القمح الروسية إلى سوريا

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم الجمعة، على انخفاض بواقع 7.92 نقاط، ما نسبته 0.32%، مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2484.71 نقطة.وأنهى مؤشر RTS مرتفعًا بمقدار 1.39 نقطة، بنسبة 0.18%، مقارنة بإغلاق التداول السابق، ليبلغ 756.78 نقطة.وفي توقيت سابق من اليوم الجمعة، كان حدد البنك المركزي الروسي أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل.ورفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 67.93 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.95 روبلات.كما رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.92 روبل، ليبلغ 110.48 روبلات.أيضا رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.55 كوبيكات، ليصل إلى 13.96 روبلًا.وأمس الخميس كان حدد البنك المركزي الروسي، أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل.وشهد سعر صرف الدولار الأمريكي ارتفاعًا بواقع 3.24 روبلات، ليصل إلى 103.2707 روبلات.كما رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 2.36 روبل، ليبلغ 108.5588 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 19.73 كوبيكًا، ليصل إلى 13.8539 روبلًا.كان البنك المركزي الروسي، قال أمس أيضا إن فائض التجارة الخارجية للبلاد ارتفع في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمقدار 7.9 مليار دولار.وأشار إلى أنه وصل إلى 118.6 مليار دولار، مقارنة بـ110.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا للتقييم الأولي للبنك.وتراجع فائض ميزان التجارة الخارجية في شهر نوفمبر 2024 بمقدار 3.2 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، ليبلغ 6.3 مليار دولار.كما بلغ فائض الحساب الجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 نحو 57.4 مليار دولار.ويأتي هذا مقارنة بـ49.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لوكالة (تاس) الروسية للأنباء.من جهة أخرى كانت كشفت مصادر روسية وسورية، عن تعليق إمدادات القمح الروسية إلى سوريا بسبب الضبابية بشأن الحكومة ومشكلات الدفع.ووفقا لبيانات الشحن، اليوم الجمعة، فإن سفينتين محملتين بالقمح الروسي إلى سوريا لم تصلا إلى وجهتهما.