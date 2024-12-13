شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية الجمعة 13-12-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر، بالتعاملات المسائية اليوم الجمعة 13-12-2024، وتراجع سعر الذهب في مصر بحوالي 25 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار 24 يسجل 4349 جنيها.

عيار 21 يسجل 3805 جنيها.

عيار 18 يسجل 3261 جنيها.

الجنيه الذهب 30440 جنيها.

أسعار الذهب في التعاملات الصباحية

استقرت تداولات الذهب في مصر، مع بداية جلسة اليوم الجمعة، بعد التراجع الذي سجله أمس، بسبب انخفاض سعر الذهب العالمي، ولكن يظل سعر الذهب المحلي يتداول بدعم واضح من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنية في البنوك الرسمية بالإضافة إلى تحسن أداء الذهب العالمي هذا الأسبوع بشكل عام.

تسبب الانخفاض الكبير في سعر الذهب العالمي، أمس، في تسجيل الذهب إغلاق تحت المستوى 2700 دولار للأونصة، وسنترقب اليوم الإغلاق الأسبوعي للذهب وهل يستطيع العودة للإغلاق فوق هذا المستوى مجددا خاصة مع غياب البيانات الاقتصادية عن الولايات المتحدة الأمريكية.