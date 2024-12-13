شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الريال القطرى اليوم الجمعة 13-12-2024 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت مروة الغول الجمعة، 13 ديسمبر 2024 10:00 م

ننشر سعر الريال القطرى أمام الجنيه اليوم الجمعة 13-12-2024 فى البنوك المصرية، ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الريال القطري فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الريال القطرى فى بعض البنوك كالتالى: سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى 12.84جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

12.94جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.95جنيه للشراء. 13.92جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى البنك المصري الخليجي

12.94جنيه للشراء. 13.95جنيه للبيع. سعر الريال القطرى فى بنك قطر الوطني

13.04جنيه للشراء. 13.90جنيه للبيع.

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