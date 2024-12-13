شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الأوراق المطلوبة لتركيب عداد كهرباء كودي للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

يقدم ”الخليج 365” لقرائه كل ما يريد معرفته عن الشروط التي حددتها الشركة القابضة لكهرباء مصر، وطرق التحول من المحاسبة بنظام الممارسة إلى تركيب عداد كودى مسبوق الدفع، لتجنب سداد مبالغ مرتفع نتيجة عدم دقة الحساب بنظام الممارسة، وفيما يلي الأوراق المطلوبة لتقديم طلب لتحويل طلبات الممارسات إلى عدادات كودية بعد إلغاء كافة الشروط بقرار من مجلس الوزراء:

1- صورة العقار من الخارج.



2- صورة من بطاقة الرقم القومي/جواز السفر.

3- صورة أحدث ايصال سداد ممارسة.

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن تمكن الشركة القابضة لكهرباء مصر خلال فترة اقل من 4 أشهر من تركيب 560 ألف و875 عداد كودى كلال الفترة من أغسطس وحتى 11 ديسمبر الجارى، مضيفًا أن هناك متابعة دقيقة لنظام العمل بشركات التوزيع بشكل عام وللقطاعات التجارية بشكل خاص بشكل يومي من قبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

أشار المصدر، إلى أن شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية تمكنوا من تنفيذ طلبات 516 ألف و222 طلب تركيب عدادات كودية بدلا من نظام الممارسة تم تقديمهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الإلكترونية.