شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024 بدون إضافة المصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024 بدون إضافة المصنعية وذلك عقب استقرار سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وخلال السطور التالية، ننشر أسعار السبائك اليوم الأربعاء عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب .

أسعار السبائك الذهب في مصر :

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10957 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21915 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43830 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 87660 جنيها.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 136311 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 217100 جنيهًا.