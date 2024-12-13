شكرا لقرائتكم خبر عن البترول: إنشاء مدرسة السلامة وإدارة المخاطر بموقع شركة البحر الأحمر بالسخنة والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الجيولوجي علاء البطل، وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية، والمشرف على السلامة والصحة المهنية والبيئة وكفاءة الطاقة والمناخ، زيارة تفقدية لمدرسة السلامة وإدارة المخاطر، التي قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بإنشاؤها بموقع شركة البحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات بمنطقة العين السخنة.

رافقه خلال الجولة المهندس كريم الدسوقي مدير عام شركة Bechtel Egypt ، وذلك لمتابعة أعمال الإنشاءات والمرافق بالمدرسة، والوقوف على مدى استكمال تجهيزها بالمعدات والأجهزة اللازمة لتقديم خدمات التدريب النظري والعملي في مجال السلامة وادارة المخاطر لكافة العاملين بشركات البترول والشركات المقاولة ، بخلاف تفقد اعمال الانشاءات والمرافق لقاعات التدريب النظري والـمراكز الخاصة بالتدريبات العملية .

يأتي ذلك وفقاً لاستراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية والتي يتعلق المحور الخامس منها بالحفاظ على السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

ومن المقرر أن تقوم المدرسة باستخدام أحدث التكنولوجيات العالمية المتبعة في مجال التدريب مثل تكنولوجيات نماذج المحاكاة (Simulators) كما تتضمن الخدمات المقدمة التدريب على (العمل على ارتفاعات والسقالات والسلالم ومنصات العمل المرتفع وتأمينها ومنع سقوط الاشياء - دخول الأوعية المحصورة والمغلقة – أنظمة عزل الطاقة والسلامة الكهربائية – عمليات المناولة والرفع اليدوي الآمن – تأمين عمليات الحفر – القيادة الآمنة – الاستخدام الآمن للعدد والمعدات اليدوية – التداول الآمن للمواد الكيميائية الخطرة – تأمين الاعمال الساخنة – أنظمة تصاريح العمل الآمن – تقييم المخاطر وتنفيذ إجراءات التحكم اللازمة – التعامل الآمن مع أسطوانات الغاز المضغوط –مهمات الوقاية الشخصية – أنظمة علامات التحذير والسلامة وعزل مناطق العمل الخطرة- السلامة السلوكية –تأمين عمليات التشغيل التجريبي والتشغيل الدائم – خطـط الإخلاء والطوارئ).

وفى ختام الزيارة، أكد الجيولوجي علاء البطل على أهمية استمرار المتابعة الدورية للمشروع و تضافر كافة الجهود لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء المدرسة وضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من الأعمال المتبقية وافتتاح المدرسة في الوقت المحدد وذلك وفقاً للمعايير العالمية.

يُشار إلي أن المدرسة هي الأولى من نوعها بقطاع البترول وتم إنشاؤها بناءً على مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية وشركتي Bp وBechtel العالميتين بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية وشركة بتروجت كتجربة رائدة ستوفر خدمات تدريبية بمجال السلامة وإدارة المخاطر على أعلى مستوى لدفع منظومة الحفاظ على السلامة، كما تخطط وزارة البترول لتكرار تجربة إنشاء هذه المدرسة بعدد من المناطق الجغرافية البترولية بمختلف أنحاء الجمهورية علي غرار مدرسة العين السخنة لرفع كفاءة اداء السلامة بكافة المواقع البترولية.