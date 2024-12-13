شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ماركات السيارات الأعلى مبيعا خلال أكتوبر 2024 والان مع تفاصيل الخبر

ذكر تقرير " أميك " مجلس سوق السيارات في مصر أن شهر أكتوبر 2024 أن مبيعات العلامات التجارية تنوعت بشكل ملحوظ طبقا للعرض والطلب ، حيث زادات مبيعات " سيارات الركوب " خلال شهر أكتوبر 2024 بنسبة 6.6%، ليصل حجم المبيعات إلى 7,428 وحدة، مقابل6,970 وحدة في أكتوبر 2023 .

كشف تقرير "الأميك" أن ماركة "نيسان" قد تصدرت المبيعات بالسوق المصرية بواقع 1,495 سيارة، وذلك خلال أكتوبر 2024، رغم انخفاضها مقارنة بـنفس الفترة بواقع 1,604 سيارة في أكتوبر 2023.

وسجلت ماركة "شيري" زيادة ملحوظة ، لترتفع مبيعاتها من 978 سيارة إلى 1,479 سيارة ، وجاءت ماركة " هيونداي " في المركز الثالث بعدما قفزت مبيعاتها من 556 سيارة إلى 1,437 سيارة ، وإرتفعت حصتها السوقية من 8% إلى 19% ، واصلت ماركة " بي واي دي " تقدمها مسجلة نموًا بمبيعاتها بواقع 541 سيارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2023 حيث كانت 257 سيارة ، حيث زادت حصتها السوقية من 4% إلى 7% .

وحصدت ماركة "تويوتا" المركز الخامس، حيث سجلت بيع 412 سيارة مقابل 487 سيارة، مع حفاظها على حصة سوقية مستقرة عند 7% ، بينما سجلت مبيعات ماركة "إم جي" بيع حوالي 360 سيارة ، مما أدى إلى تقلص حصتها السوقية من 11% إلى 5% لتأتي في المركز السادس ، وجاءت ماركة " رينو " في المرتبة السابعة بعد أن تمكنت من زيادة مبيعاتها من 123 سيارة إلى 279 سيارة ، وإرتفعت حصتها السوقية من 2% إلى 4% .

وسجلت ماركة "بيجو" نموًا طفيفًا، حيث بلغت مبيعاتها 241 سيارة مقابل 210 سيارات العام الماضي 2023، مع ثبات حصتها السوقية عند 3% ، وحققت ماركة "ميتسوبيشي" قفزة كبيرة في مبيعاتها، لترتفع من 47 سيارة إلى 235 سيارة ،كما زادت حصتها السوقية من 1% إلى 3% ، كما شهدت ماركة " ستروين" إنخفاضًا حادًا بمبيعاتها من 450 سيارة إلى 200 سيارة، مما أدى إلى تراجع حصتها السوقية من 6% إلى 3% .

وحافظت ماركة "أوبل" على إستقرار نسبي وجاءت في المركز الحادي عشر، مع تراجع طفيف في مبيعاتها، حيث سجلت بيع حوالي 168 سيارة مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي 2023 حيث كانت 172 سيارة ، وسجلت ماركة " شانجان " نموًا بمبيعاتها لترتفع من 93 سيارة إلى 129 سيارة ، كما زادت حصتها السوقية من 1% إلى 2% .