شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-12-2024 بدون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الجمعة 13-12-2024 بالتعاملات الصباحية عقب تراجعاً ملحوظاً في الأسواق، حيث بلغ الجنيه الذهب الآن 30560 جنيها، وذلك على خلفية هبوط في جرام الذهب عيار 21 مساء أمس.

مصنعية الجنيه الذهب

مصنعية الجنيه الذهب في مصر تختلف بين الجنيه الذهب البلدي والجنيه الذهب الخاص بالشركات، ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب البلدي 250 جنيها ويصل سعر مصنعية الجنيه الذهب الشركات 400 إلي 432 جنيها.

الجنيه الذهب في مصر ضمن أهم أدوات الاستثمار ويسجل طلبا مرتفعاً خلال الفترة من يناير إلي نوفمبر 2024 بفعل الطلب الاستثماري، حيث يتصدر الجنيه الذهب مبيعات الذهب في مصر بجانب السبائك الذهب، ويتجدد سعره وفق تغيرات سعر الذهب عيار 21.