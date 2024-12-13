شكرا لقرائتكم خبر عن 73.33 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار النفط العالمية انخفاضًا طفيفًا اليوم حيث ركز المستثمرون على توقعات بوفرة الإمدادات، متجاهلين التوقعات التي تشير إلى احتمال ارتفاع الطلب العام المقبل نتيجة للإجراءات التحفيزية في الصين.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 8 سنتات، لتصل إلى 73.33 دولار للبرميل، بينما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات، لتسجل 69.95 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وتوقعت وكالة الطاقة الدولية أن تزيد دول من خارج أوبك بلس الإمدادات بنحو 1.5 مليون برميل يوميًّا العام المقبل، وعلى رأس هذه الدول الولايات المتحدة وكندا والبرازيل والأرجنتين.

ورغم تراجعهما اليوم، يتجه خاما برنت وغرب تكساس الوسيط لتحقيق مكسب أسبوعي يزيد على 3% بعدما تلقت الأسعار دعمًا من المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات والآمال في أن ترفع إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.