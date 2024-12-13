شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة القاهرة تستقبل سفير بلغاريا بهدف زيادة العلاقات الاقتصادية الثنائية والان مع تفاصيل الخبر

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري السفير البلغاري بالقاهرة "ديان كاتراتشيف" والمستشار التجاري "جورجي ناديلكوف" لبحث سبل جديدة لزيادة التعاون الاقتصادي المصري البلغاري.

جاء ذلك في حضور شريف يحيي نائب رئيس غرفة القاهرة وأشرف خضر أمين الصندق المساعد وأشرف الشيمي السكرتير العام للغرفة وأحمد شيرين رئيس لجنة الاستثمار بالغرفة وجلال الغر نائب رئيس اللجنة.



وبحث الجانبان أهمية زيادة التعاون من خلال تبادل الزيارات واللقاءات بين مجتمع الاعمال في البلدين بدعم من الجهات المعنية في مصر وبلغاريا من خلال التنسيق بين الغرفة والسفارة وتحديد المجالات التي يمكن التعاون من خلالها تجاريا واستثماريا خاصة في ظل العلاقات الوطيدة بين مصر وبلغاريا علي كافة الاصعدة.



كما أكد الجانبان أهمية دراسة السوقين وتحديد احتياجات كل منهما من الاخر لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك، وهو ما سيتم من خلال التعاون والتنسيق بينهما خلال الفترة المقبلة، خاصة ـن غرفة القاهرة تستطيع زيادة التعاون مع الغرف التجارية في بلغاريا في مختلف المجالات .



وقال أيمن العشري، إن العلاقة بين مصر وبلغاريا وطيدة جدا وهناك تعاون منذ سنوات طويلة بين البلدين، وهو ما يجب أن نستفيد منه علي الصعيد التجاري والاستثماري خاصة في ظل التسهيلات التي تقدمها مصر للمستثمرين والاستثمار بالسوق المصري في المجالات المتنوعة، وهناك دعما كبيرا وغير مسبوق من القيادة السياسية المصرية علي راسها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والمستثمرين ولذلك هناك تسهيلات غير مسبوقة في الاجراءات الداعمة للاستثمار وزيادة التجارة البينية مع مختلف الدول.



ودعا "العشري" من خلال السفير الشركات البلغارية الي الاستثمار في مصر الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة والموقع المتميز لمصر وانها بوابة مهمة لكثيرا من الاسواق الخارجية وكذلك الاستفادة من مجتمع الاعمال الذي ينتمي لغرفة القاهرة والذي يزيد عن 630 ألف تاجر صانع مستثمر ومؤدي خدمات في مختلف المجالات.



وتابع " العشري" : أتمني إن تكون هناك شراكات بين الغرف التجارية المصرية والبلغارية مثل " الغرف المشتركة أو مجالس الاعمال المشتركة" لمناقشة سبل زيادة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وعقد لقاءات ثنائية مستمرة بين رجال الاعمال في البلدين ومناقشة اي معوقات والسعي الي تذليلها مع الجهات المعنية في البلدين وهو ما سيجعل التعاون المشترك ينمو بشكل سريع مشيرا الي ان غرفة القاهرة توفر كافة البيانات والمعلومات عن السوق المصري وما يتوفر به من فرص استثمارية وتجارية ومحفزات حكومية وتسهيلات يمكن للجانب البلغاري الاستفادة منها.



من جابنه وجه السفير البلغاري " ديان كاتراتشيف" الشكر لغرفة القاهرة علي حسن الاستقبال لافتا الي ان هناك علاقات متميزة بين مصر وبلغارية خاصة علي الصعيد السياسي هو ما يجب ان نستفيد منه لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية وان التعاون قوي بين البلدين نسعي الي زيادتة بالتنسيق مع غرفة القاهرة وان هناك تركيز لزيادة التعاون الاقتصادين بين مصر وبلغاريا.



وقال السفير البلغاري ان مصر تعتبر الشريك الاكبر لبلغاريا في الشرق الاوسط وان هناك شركات بلغارية ترغب في دخول السوق المصري فضلا عن الشركات المتواجدة حاليا مشيرا الي اهمية تعاون الغرف التجارية المصرية مع الغرف البلغارية بدعم حكومي من البلدين لتنمية العلاقات الاقتصادية الثناية وهو ما يحتم أهمية زيادة التعاون خلال المرحلة القادمة .