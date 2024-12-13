شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبيكة ذهب وزن 2.5 و5 جرامات فى الأسواق بالمصنعية والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024 بدون إضافة المصنعية، وذلك عقب استقرار سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصري.

وخلال السطور التالية، ننشر أسعار السبائك اليوم عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب.

تسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، مستويات قريبة من مستهل تعاملات اليوم، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10957 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21915 جنيها وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43830 جنيها.

وفيما يتعلق مصنعية ودمغة سبيكة وزنها 2.5 جرام بلغت 100جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 5 جرامات أصبحت 67 جنيهًا ومصنعية ودمغة سبيكة وزنها 10 جرامات بلغت 66 جنيهًا.