شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يلتقي المستثمرين بمحافظة الشرقية غدا لحل مشاكلهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الصناعة، لقاء الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين الصناعيين بالمناطق الصناعية بمحافظة الشرقية بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية، وذلك بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتجمع الخامس، غدًا السبت في تمام الساعة 10 صباحًا.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين الصناعيين بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية يوم السبت من كل أسبوع لحل مشاكلهم والوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول فورية لتشغيلها.

ودعت وزارة الصناعة، المستثمرين الصناعيين بمحافظة الشرقية، للمشاركة في هذا اللقاء والذي سيكون فرصة جيدة لبحث وطرح المشكلات التي تواجههم في المناطق الصناعية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه في حالة وجود بعض المشكلات العاجلة للمستثمرين الصناعيين فعليهم التقدم بها لإدارة خدمة ودعم المستثمرين بمقر وزارة الصناعة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.