شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون توقع بروتوكولا لإعادة تأهيل طريق بطول 194 كيلو في أفريقيا الوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الرئيس فوستين ارشانج تواديرا، رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى، المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، يرافقه المهندسة هبة أبو العلا، عضو مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، حيث رحب رئيس أفريقيا الوسطى بشركة المقاولون العرب فى بلاده، وأثنى على أداء الشركة فى القارة الأفريقية، ودعا المهندس أحمد العصار إلى ضرورة العمل داخل أفريقيا الوسطى.

وعقب لقاء وفد الشركة برئيس جمهورية أفريقيا الوسطى بالقصر الرئاسى، تم توقيع بروتوكول لدراسة تنفيذ وإعادة تأهيل طريق بطول 194 كم، ووقع البروتوكول اريك روكوسى، وزيرالأشغال العامة، والمهندس أحمد العصار.

وخلال التوقيع أعرب الوزير، عن سعادته لوجود المقاولون العرب، مشيرا إلى أن هذا المشروع يحتاج إلى خبرة كبيرة وهو ما يتوافر لدى شركة المقاولون العرب ذات التاريخ الكبير فى تشييد الطرق، والتى تنتشر بدول القارة، وأكد ثقته الكبيرة بامكانات الشركة.

من جانبه أشار المهندس احمد العصار، إلى استعداد الشركة لدراسة المشروع، تمهيدا لبدء التنفيذ، وأكد الجاهزية للعمل بدولة أفريقيا الوسطى، للمساهمة فى نشر التنمية ونقل الخبرة للأشقاء.

من جانبه أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقديم الدعم الكامل للشركة، بهدف التوسع فى مشروعاتها مع الأشقاء فى دول إفريقيا، مشيرا إلى أن المقاولون العرب خير سفير لمصر بالخارج، وإحدى آليات ربط مصر بدول القارة، والتعاون مع دولها فى المشروعات التنموية المختلفة.