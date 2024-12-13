شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024.. عيار 21 يتراجع والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب اليوم الجمعة 13-12-2024 فى السوق المصرى، مع تراجعات جديدة للذهب فى مصر بعد ارتفاع سعر الذهب أمس 12 ديسمبر فى البورصة العالمية، وفى ما يلى تفاصيل حركة سعر الذهب فى مصر.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24 يسجل 4377 جنيها.

عيار 21 يسجل 3830 جنيها.

عيار 18 يسجل 3283 جنيها.

الجنيه الذهب 30560 جنيها.

توقعات سعر الذهب

الدعم الرئيسي لارتفاع الذهب وتخطيه قمته السعرية الأخيرة عند 3850 جنيها للجرام جاء من ارتفاع سعر الذهب العالمي ليسجل أعلى مستوى منذ 5 أسابيع تقريباً، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك الرسمية اليوم ليسجل متوسط 50.88 جنيه لكل دولار.

ارتفاع سعر صرف الدولار يؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب كونه يستخدم في تسعير الذهب، بالإضافة إلى التغيرات في سعر أونصة الذهب العالمي، وقد استمر سعر صرف الدولار في الارتفاع منذ أشار رئيس الوزراء إلى إمكانية تغير سعر الصرف في حدود 5% صعوداً أو هبوطاً خلال الفترة القادمة.

السبب وراء تراجع سعر صرف الجنيه خلال الفترة الأخيرة هو قوة الدولار الأمريكي عالمياً منذ فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب التوقعات أن سياسات ترامب ستزيد من ضغوط التضخم وتقلل من عمليات خفض الفائدة.