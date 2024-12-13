شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان: تشجيع القطاع الخاص لتصنيع معدات محطات المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس، بالمؤتمر الإقليمي لتحلية المياه (ARWADEX)، والذي عُقد بالشراكة مع المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وإعادة الاستخدام (IWWI) تحت شعار المياه من أجل الغد، برعاية رئيس مجلس الوزراء، والذي يهدف إلى تشجيع الشراكات المختلفة لتعظيم التكامل التكنولوجي الألماني في مصر، وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما يُعد منصة حيوية تجمع المعنيين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يتيح لهم تبادل المعرفة واستكشاف الحلول المبتكرة.

وتجول الدكتور سيد إسماعيل، بأجنحة الشركات المحلية والدولية العاملة في توفير المهمات المطلوبة لتنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي من المواسير والقطع والطلمبات والمحابس وأغطية المطابق وغرف التفتيش، حيث تجول بأجنحة بعض الشركات المطورة للتكنولوجيات الحديثة لتنقية ومعالجة مياه الشرب والصرف الصحي.



نائب وزير الإسكان يتفقد معدات مصنعة محليًا

خلال الجولة التفقدية، أكد نائب وزير الإسكان، دعم وزارة الإسكان الكامل للشركات لتذليل مختلف العقبات التي قد تواجه تلك الشركات على التواجد وتوفير متطلبات السوق المصرية، كما حث الشركات على ضرورة اعتبار مصر نقطة مركزية لهم لتصدير منتجاتهم إلى مختلف الدول الإفريقية والوطن العربي لما لمصر من موقع متميز في إفريقيا والوطن العربي.

كما ناقش سيد إسماعيل، مع الشركات المشاركة في المعرض أهم التكنولوجيات الحديثة التي تُسهم في إدارة المياه المستدامة وخطط سلامة ومأمونية المياه والتحلية والتحديات والفرص في قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

واختتم نائب وزير الإسكان، الزيارة بالمشاركة في الجلسة الختامية للمؤتمر، وأعرب في كلمته عن شعوره بالفخر بما تم إنجازه من عمل على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، والجهود المبذولة للمصنعين المحليين من خلال الشراكات وتبادل الخبرات مع كبرى الشركات في العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وما يتم العمل عليه لزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات المصنعة عاما تلو الآخر، مشيراً إلى دعم الدولة والجهود المبذولة لتوطين الصناعة.

نائب وزير الإسكان يستمع لشرح الشركات المصرية المشاركة بالمعرض



أضاف سيد إسماعيل، أن الدولة المصرية تمضي قدما في تشجيع القطاع الخاص من خلال مشروعات الشراكة، وتذليل مختلف العقبات التي تواجه ذلك، لضمان استدامة تقديم الخدمات ورفع العبء الواقع عن كاهل ميزانية الدولة دون التأثير في قدرتها على تقديم الخدمات بأسعار عادلة وبالجودة المطلوبة مع خلق فرص عمل جديدة وتشجيع الاستثمار وخلق منصات تواصل بين الشركات العالمية والشركات المصرية.



نائب وزير الإسكان يستمع لشرح الشركات المصرية المشاركة بالمعرض

واختتم نائب وزير الإسكان، كلمته بالجلسة الختامية، بالتأكيد على حرص الدولة على التوسع فى شتى مجالات مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة بعد إطلاق استراتيجية قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والعمل على خطط طويلة الأجل تمتد حتى عام 2050.