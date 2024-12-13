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شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مشتريات الصين وتوقعات خفض الفائدة.. ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة، وسط دعم من تقارير تشير إلى استئناف الصين -أكبر مستهلك للذهب عالميا- مشترياتها من المعدن النفيس.
وذلك إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولارًا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولارًا للأوقية.
وصعد البلاتين 0.4% إلى 933.65 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 969.09 دولارًا.
وذلك إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.
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تعاملات اليوموسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2688.29 دولارًا للأوقية ، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%.
كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولارًا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولارًا للأوقية.
وصعد البلاتين 0.4% إلى 933.65 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 969.09 دولارًا.