شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مشتريات الصين وتوقعات خفض الفائدة.. ارتفاع طفيف بأسعار الذهب والان نبدء بالتفاصيل

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تعاملات اليوم

الدمام - شريف احمد - شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا طفيفًا اليوم الجمعة، وسط دعم من تقارير تشير إلى استئناف الصين -أكبر مستهلك للذهب عالميا- مشترياتها من المعدن النفيس.وذلك إلى جانب توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يومي 17 و18 ديسمبر الجاري.وسجل الذهب في المعاملات الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.3% ليصل إلى 2688.29 دولارًا للأوقية ، متجهًا نحو تحقيق مكاسب أسبوعية تتجاوز 2%.كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند مستوى 2711.30 دولارًا للأوقية. وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 30.94 دولارًا للأوقية.وصعد البلاتين 0.4% إلى 933.65 دولارًا، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 969.09 دولارًا.