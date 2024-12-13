شكرا لقرائتكم خبر عن عقب صعود استمر أربع جلسات.. الأسهم اليابانية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

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أخبار متعلقة أسواق الأسهم.. المؤشر الياباني يفتح على تراجع 0.56% هبوط مؤشرات الأسهم الأوروبية بعد خفض أسعار الفائدة

الدمام - شريف احمد - أغلقت سوق الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، على انخفاض مع اتجاه المتعاملين لجني الأرباح عقب صعود استمر أربع جلسات بعد أن رفعت البيانات الاقتصادية الأمريكية الرهانات على خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.وتراجع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.95 في المئة، ليصل عند مستوى 39470.44 نقطة، لكنه كسب 1.94% خلال الأسبوع.فيما هبط مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.95%، لينهي تداولاته عند مستوى 2746.56 نقطة لكنه ارتفع 1.68 بالمئة خلال الأسبوع.