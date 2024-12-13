شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان: تقدم أعمال تنفيذ أكثر من 5 آلاف وحدة لمتوسطي الدخل بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مستجدات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمدينة 6 أكتوبر، والتي تضم 219 عمارة سكنية بواقع 5256 وحدة سكنية مختلفة المساحات بمحوري الإسكان المتوسط والمميز ضمن المبادرة.



وشدد شريف الشربيني، على سرعة الانتهاء من تنفيذ الوحدات لإتاحتها للمواطنين، بجانب الخدمات الملحقة بمواقع الوحدات، وذلك ضمن خطة وزارة الإسكان لتلبية رغبات المواطنين بمختلف شرائح الدخل في تملك مسكنهم الملائم، مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ الوحدات، للتأكد من تطبيق بنود التعاقد، والالتزام بالمواصفات القياسية في التنفيذ.



وحدات سكن لكل المصريين للإسكان المتوسط

وفي هذا الإطار، أجرى المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، جولة تفقدية بمواقع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، يرافقه المهندس محمد عمرو، نائب رئيس الجهاز للإسكان، والمهندس محمد عبد الناصر، معاون رئيس الجهاز للإسكان، ومسئولو الشركات المنفذة.



وحدات سكن لكل المصريين بمدينة 6 أكتوبر

وشملت جولة رئيس الجهاز، ومرافقوه، تفقد موقع مشروع المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" محور الإسكان المتوسط، المقام على مساحة 92 فدانا، والذي يقع بالفاصل السكني الصناعي تقاطع محور جمال عبد الناصر مع الطريق الدائري الأوسطي.



تقدم أعمال تنفيذ وحدات سكن لكل المصريين

وقال محمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ نحو 134 عمارة سكنية بواقع 3216 وحدة سكنية، بمساحات مختلفة للوحدة، تتنوع بين 100 و 110 و120 مترا مربعا، لافتاً إلى أن جميع العمارات السكنية تحتوي على مصعد كهربائي، وتتكون الوحدات من 3 غرف وحمام ومطبخ وصالة استقبال، ويتميز المشروع بطابع معماري مميز.

وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع العام المقبل، موضحا أن متوسط نسب تنفيذ العمارات للمرحلة الأولى لعدد 63 عمارة بلغ 65%، فيما بلغ متوسط نسب تنفيذ العمارات بالمرحلة الثانية 34%، وتحتوي على عدد 71 عمارة.



الانتهاء من تنفيذ عمارات سكنية بمدينة 6 أكتوبر

عقب ذلك، قام المهندس محمد مصطفى، ومرافقوه، بالمرور على محور الإسكان فوق المتوسط "المميز" ضمن المبادرة، حيث تابع أعمال تنفيذ 85 عمارة سكنية تحتوي على 2040 وحدة كاملة التشطيب بمساحة 150 مترا مربعا في المتوسط.

ذكر مصطفى، أن تصميم العمارة السكنية يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، وكل دور به 4 وحدات، وتحتوي كل عمارة منها على مصعد لتلبية رغبات واحتياجات السكان، كما أن المشروع محاط بسور من الأسلاك، بالإضافة إلى سياجٍ شجري خارجي وبوابات.



تشطيب وجهات عمارات سكن لكل المصريين



وأشار إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بموقع "سكن لكل المصريين - محور الإسكان فوق المتوسط "المميز " بلغت نحو 91% للعمارات ونسبة 90% للمرافق ( مياه ، وصرف، ورى).



ولفت رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إلى أنه سيتم تنفيذ منطقة خدمات متكاملة داخل المشروع لخدمة السكان من أسواق، ومحال تجارية، ومولات تجارية، وحضانات، وأنشطة ترفيهية، لتوفير سبل الراحة للسكان وتلبية احتياجاتهم.

وفي ختام جولته المرورية، وجه محمد مصطفى، بضرورة تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء من التنفيذ في الموعد المحدد، والاهتمام بالجودة والمتابعة اليومية، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة عن تنفيذ الأعمال.