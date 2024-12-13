شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللحوم فى الأسواق المصرية اليوم الجمعة 13 -12- 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الغرفة التجارية استقرار أسعار اللحوم البلدي في مصر اليوم الجمعة، لتسجل جميع القطعيات ثباتاً في جميع محافظات الجمهورية عند نقاط سعرية متقاربة مع استمرار توافر معروض ضخم من كافة أنواع اللحوم مما ينعكس على استقرار القطاع، حيث يسجل أقل سعر كيلو عند 290 جنيها في منافذ أمان.

ويسجل كيلو اللحوم مستويات تبدأ من 290 جنيها وهو أقل سعر في الأسواق لدى منافذ أمان ويصل 310 جنيهات لبعض قطعيات اللحوم المميزة وفي بعض المنافذ يختلف السعر وفق حجم الدهون، وهناك قطعيات معينة سعرها يتجاوز هذه المستويات.

ويسجل سعر كيلو اللحوم لدى الجزارين 350 و420 جنيها للكيلو في محلات الجزارة حسب المناطق داخل كل محافظة، ويزيد السعر قليلا في الهايبر ماركت الكبيرة ويصل 480 جنيها إلى 490 جنيها.

وتتراوح أسعار اللحوم بمناطق متفرقة فى القاهرة بين 300 إلي 330 جنيها في منافذ أمان وجهاز الخدمة الوطنية وفق القطعيات في المنافذ الحكومية.

وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.