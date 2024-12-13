شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن فى مصر اليوم.. ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء لـ85 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء فى الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة 13-12- 2024، ليسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء بالمزرعة 75 إلى 76 جنيها.

ويصل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين بين 85 إلي 90 جنيها بعد إضافة تكاليف النقل ومكاسب التجار، وقد يزيد السعر قليلا في بعض المحافظات.

وكشفت بيانات بورصة الدواجن، استقرار أسعار البيض في الأسواق للمستهلكين لتستقر عند مستويات 155 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين.

وسجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 130 جنيها والبيض الأبيض 148 جنيها والبيض الأحمر 145 جنيها أيضاً.

أسعار الفراخ الساسو تتراوح بين 78 إلى 79 جنيها فى المزرعة، كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها والكتكوت الساسو 19 جنيها وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلى 59 جنيها للكيلو بالمزرعة.